Escape Game – Haut les mains

Escape Game – Haut les mains, 11 juillet 2022, . Escape Game – Haut les mains

2022-07-11 15:00:00 – 2022-07-11 16:15:00 Lucius, gallo-romain du Véron et voleur invétéré, a dérobé la puissante égide d'Athéna. La déesse est prête à tout pour récupérer son bien. Mais seuls vous, descendants du voleur, êtes capables de déchiffrer son énigme pour découvrir la cache de l'égide ou bien subir les foudres de Zeus ! Alerte ! dernière mise à jour : 2022-05-06 par

