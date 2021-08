Hastingues Hastingues Hastingues, Landes Escape Game Hastingues Hastingues Catégories d’évènement: Hastingues

Landes

Escape Game Hastingues, 26 août 2021, Hastingues. Escape Game 2021-08-26 – 2021-08-26

Hastingues Landes EUR 3 Escape Game par la troupe des cinq de l’association culturel de Dax.

En famille ou entre amis,réussirez vous à résoudre le mystère de l’Abbaye?

Les comédiens vous ferons vivre une expérience unique dans un lieu chargé d’histoire(s)…. immersion garantie!

A partir de 10 ans , sur réservation Escape Game par la troupe des cinq de l’association culturel de Dax.

En famille ou entre amis,réussirez vous à résoudre le mystère de l’Abbaye?

Les comédiens vous ferons vivre une expérience unique dans un lieu chargé d’histoire(s)…. immersion garantie!

A partir de 10 ans , sur réservation +33 5 58 73 03 89 Escape Game par la troupe des cinq de l’association culturel de Dax.

En famille ou entre amis,réussirez vous à résoudre le mystère de l’Abbaye?

Les comédiens vous ferons vivre une expérience unique dans un lieu chargé d’histoire(s)…. immersion garantie!

A partir de 10 ans , sur réservation @eludice dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hastingues, Landes Autres Lieu Hastingues Adresse Ville Hastingues lieuville 43.52743#-1.12149