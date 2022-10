ESCAPE GAME : HARRY POTTER Florensac Florensac Catégories d’évènement: Florensac

Hrault

ESCAPE GAME : HARRY POTTER Florensac, 2 novembre 2022, Florensac. ESCAPE GAME : HARRY POTTER

14 Rue du Pouilhes Florensac Hrault

2022-11-02 14:00:00 14:00:00 – 2022-11-15 18:00:00 18:00:00 Florensac

Hrault Florensac Escape Game : Harry Potter Venez essayer l’escape game sur le thème d’Harry Potter spécialement conçu pour Halloween. Avec un mélange de technologie, de magie et de formules, résolvez les étapes en famille ou entre amis pour plus de folie. Cette animation est conseillée pour un public à partir de 8 ans. Venez essayer l’escape game sur le thème d’Harry Potter spécialement conçu pour Halloween. Avec un mélange de technologie, de magie et de formules, résolvez les étapes en famille ou entre amis pour plus de folie. +33 4 67 39 89 62 Florensac

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Florensac, Hrault Autres Lieu Florensac Adresse 14 Rue du Pouilhes Florensac Hrault Ville Florensac lieuville Florensac Departement Hrault

Florensac Florensac Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/florensac/

ESCAPE GAME : HARRY POTTER Florensac 2022-11-02 was last modified: by ESCAPE GAME : HARRY POTTER Florensac Florensac 2 novembre 2022 14 Rue du Pouilhes Florensac Hrault Florensac Hrault

Florensac Hrault