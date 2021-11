Villers-Bocage Centre Richard Lenoir Calvados, Villers-Bocage Escape Game Harry Potter Centre Richard Lenoir Villers-Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Villers-Bocage

Escape Game Harry Potter Centre Richard Lenoir, 21 janvier 2022, Villers-Bocage. Escape Game Harry Potter

du vendredi 21 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Centre Richard Lenoir

Vous pensez tout connaître des aventures d’Harry Potter ? Vous vous demandez encore qui est ce fameux Harry Po… Pot de quoi déjà ? Aucune importance ! A l’heure qu’il est, notre monde est plongé dans une nuit éternelle… Tout ça pourquoi ? Une vieille histoire de pierre volée et de pacte entre sorciers ! Il est temps de rétablir l’ordre des choses et de retracer toute cette histoire de sorciers mal lunés ! Au fait, vous avez bien un retourneur de temps quelque part ? Pour les courageux aventuriers…

Groupes de 3 à 5 personnes, au moins un adulte par groupe

Venez vous (re) plonger dans l’univers d’Harry Potter Centre Richard Lenoir Rue Richard Lenoir 14310 Villers-Bocage Villers-Bocage Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T19:15:00;2022-01-21T19:30:00 2022-01-21T20:30:00;2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T21:30:00;2022-01-22T09:30:00 2022-01-22T10:15:00;2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T12:15:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T15:15:00;2022-01-22T15:45:00 2022-01-22T17:00:00;2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T18:15:00;2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T19:45:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villers-Bocage Autres Lieu Centre Richard Lenoir Adresse Rue Richard Lenoir 14310 Villers-Bocage Ville Villers-Bocage lieuville Centre Richard Lenoir Villers-Bocage