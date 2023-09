Escape game Halloween Bibliothèque Colette Vivier Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Escape game Halloween Bibliothèque Colette Vivier Paris, 14 octobre 2023, Paris. Le samedi 14 octobre 2023

de 18h30 à 19h30

.Public enfants. A partir de 10 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit au 0142286994 Un esprit rôde dans la bibliothèque ! Voilà 364 nuits qu’il cherche une issue. Sauras-tu l’aider à rejoindre le royaume des morts ? Sur inscription, à partir du 3 octobre pour chasseurs de fantômes aguerris de 10 à 12 ans Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris Contact : +33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/ https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/

Guillaume Bianco Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Colette Vivier Adresse 6 rue Fourneyron Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Colette Vivier Paris latitude longitude 48.8897829963312,2.31964300494624

Bibliothèque Colette Vivier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/