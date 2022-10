Escape Game : Halloween

Escape Game : Halloween, 28 octobre 2022, . Escape Game : Halloween



2022-10-28 18:00:00 – 2022-10-28 Testez un escape immersif en équipe sur le thème de l’horreur ! Vous vous retrouvez piégé dans la demeure abandonnée des Vonleaken. Un mystère rôde autour de ce manoir. On raconte qu’une petite fille aurait disparue il y a bien longtemps et que son corps n’a jamais été retrouvé. Saurez-vous résoudre ce mystère ? Testez un escape immersif en équipe sur le thème de l’horreur ! Vous vous retrouvez piégé dans la demeure abandonnée des Vonleaken. Un mystère rôde autour de ce manoir. On raconte qu’une petite fille aurait disparue il y a bien longtemps et que son corps n’a jamais été retrouvé. Saurez-vous résoudre ce mystère ? dernière mise à jour : 2022-10-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville