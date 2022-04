Escape game H2o Salle polyvalente Favols Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Gironde

Escape game H2o Salle polyvalente Favols, 13 avril 2022, Carbon-Blanc.

du mercredi 13 avril au samedi 16 avril à Salle polyvalente Favols

Dans le cadre du Printemps de Carbon-Blanc, venez tester l’escape game H2o, en partenariat avec Cap Sciences et Bordeaux Métropole. Du mercredi 13 au vendredi 15 de 14h30 à 17h30 et le samedi 16 de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 – Pôle culturel Favols sur inscription au 05 57 77 68 86 – Gratuit – à partir de 10 ans. Un jeu sur la préservation de l’eau : dans un labo de sciences, en pleine période de canicule la porte d’un aquarium s’est coincée en position ouverte et des litres d’eau sont gaspillés. À vous de trouver la solution.. Escape game H2o Salle polyvalente Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

