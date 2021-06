Guingamp Guingamp Côtes-d'Armor, Guingamp Escape game Guingamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Guingamp

Escape game Guingamp, 27 août 2021-27 août 2021, Guingamp. Escape game 2021-08-27 14:00:00 – 2021-08-27 18:00:00 Place du Champ-au-Roy Jardin Public

Mouv'ensemble et l'APE de l'école François Leizour organisons un escape game sur le thème des « jeux vidéos ». Nous avons des partenaires qui se joignent à notre projet (déchetterie, le service jeunesse, le centre social, et d'autres partenaires). Cet escape game se déroulera au jardin public de Guingamp, sur inscriptions obligatoires des familles. Il se fera dans un esprit convivial, familial, avec plusieurs activités autour de cet escape game. N'hésitez pas à vous inscrire pour un après midi sensationnel, plein de rebondissements au niveau du jeu. centre.social@ville-guingamp.com

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Guingamp Étiquettes évènement : Autres Lieu Guingamp Adresse Place du Champ-au-Roy Jardin Public Ville Guingamp lieuville 48.56232#-3.14927