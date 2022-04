ESCAPE GAME GRANDEUR NATURE Montmirail, 10 août 2022, Montmirail.

ESCAPE GAME GRANDEUR NATURE Montmirail

2022-08-10 – 2022-08-10

Montmirail Sarthe Montmirail

Seul, en famille ou entre amis, rejoignez les guides-conférencières du Perche Sarthois pour découvrir de façon ludique le bourg de Dollon, à partir d’énigmes et autres jeux de découverte. Durée 2h30 environ.

En partenariat avec l’Office de tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille. Gratuit. Renseignements et réservation obligatoire.

perche-sarthois@orange.fr +33 2 43 60 72 77 http://www.perche-sarthois.fr/

Montmirail

