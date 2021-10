Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne, Marne Escape Game grandeur nature Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Escape Game grandeur nature Châlons-en-Champagne, 27 octobre 2021, Châlons-en-Champagne. Escape Game grandeur nature 2021-10-27 16:00:00 – 2021-10-27 20:00:00

Châlons-en-Champagne Marne Escape Game par l’association Pestaklez-vous. 16h – 17h : version “soft”, les plus petits sont invités à participer accompagnés de leur famille

19h – 20h : version “effrayante” dès 15 ans Places limités à 10 équipes de 6 personnes.

Inscriptions obligatoire par téléphone ou email. Pass sanitaire obligatoire. dircom@chalons-agglo.fr +33 3 26 69 38 27 dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Châlons-en-Champagne Adresse Ville Châlons-en-Champagne lieuville 48.95583#4.3554