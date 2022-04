ESCAPE GAME GRANDEUR NATURE

2022-12-17 17:00:00 – 2022-12-17 En partenariat avec la commune et le château dans le cadre du programme Cités en lumière des Petites cités de caractère. Balade ludique à la nuit tombée, avec la complicité d'une guide-conférencière du Pays d'art et d'histoire du Perche Sarthois qui vous encadrera, résolvez en famille ou entre amis les énigmes de ce jeu de piste collaboratif afin de retrouver le « trésor perdu » de Montmirail. Gratuit. Renseignements et réservation conseillée. Prévoir lampe torche et chaussures de marche

