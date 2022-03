Escape Game « Georges Stinney, 14 ans, noir : le coupable idéal ? » FJT Louise Michel, 21 mars 2022, Beauvais.

Escape Game « Georges Stinney, 14 ans, noir : le coupable idéal ? »

du lundi 21 mars au mardi 22 mars à FJT Louise Michel

Le racisme est malheureusement toujours d’actualité. Les préjugés, les clichés sont souvent issus de l’ignorance/mécon­naissance, et sont dangereux et incompatible avec la paix sociale. La réflexion, l’éducation, la confrontation d’idées peut faire évo­luer des mentalités et faire évoluer la volonté des un.es et des autres à s’opposer à toutes formes de discrimination et d’injustice, pour un meilleur vivre ensemble. L’expérience immersive de l’escape game engendre une implica­ tion et une sensibilisation qui permet à sa suite un débat et nous l’espérons une prise de conscience. Un scénario, des décors, des énigmes à résoudreplongent les participant.es dans une histoire qui peut s’écrire avec un grand H. Ici, le jeu met en scène l’histoire vraie de Georges Stinney, afro américain, plus jeune exécuté aux USA (14 ans), injustement condamné pour le meurtre de 2 fillettes blanches en 1944 (il sera innocenté 70 ans après sa mort). Le débat qui s’en suit sera sous forme d’étude de cas, avec des questions types: Vrai ou Faux, D’accord ou Pas d’accord. Et se terminera un échange sur les notions d’injures publiques, de discrimination à l’emploi et à l’embauche.

Événement gratuit sur inscription

Escape game basée sur l’histoire vraie du plus jeune condamné à mort des Etats-Unis.

FJT Louise Michel 18 rue Jean Vast Beauvais Oise



