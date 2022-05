Escape game géant: Lupin dans la ville Pau, 19 juin 2022, Pau.

Escape game géant: Lupin dans la ville Pau

2022-06-19 – 2022-06-19

Pau 64000

16.5 EUR Choisissez votre camp et vivez une aventure exaltante, parsemée d’embûches, que vous résoudrez grâce à vos talents de déduction et de coopération.

Cet escape game géant vous permettra de découvrir la ville de manière ludique en famille ou entre amis.

Attention – Nombre de places limité !

Lupin dans la ville est un escape game géant. Regroupez-vous en équipe de trois à cinq joueurs et joueuses*, partez à l’aventure avec votre smartphone et de votre livret de jeu et résolvez les énigmes dispersées dans le centre-ville. Vous devrez choisir votre camp : Arsène Lupin ou le Mage Cagliostro.

*Il est possible de jouer seul, ou en duo. L’expérience de jeu est toutefois optimale entre trois et cinq joueurs. Nous pourrons vous proposer sur place de rejoindre une équipe déjà constituée. (jeu environ 2h)

Créanim

Pau

