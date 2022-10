Escape Game Géant : Lupin dans la ville Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime Le jeu d’énigmes familial revient au Havre. Vivez l’affrontement entre le gentleman cambrioleur, Arsène Lupin et le grand Mage Cagliostro dans les rues de votre ville ! Choisissez votre camp et vivez une aventure exaltante, parsemée d’embûches, que vous résoudrez grâce à vos talents de déduction et de coopération. Parcourez la ville et relevez des défis d’observation, de logique et de dextérité. Cet escape game géant vous permettra de découvrir la ville de manière ludique en famille ou entre amis. Vous pouvez rejouer « Lupin contre le Mage Cagliostro » en incarnant l’autre personnage. Présentation : Lupin dans la Ville est un escape game géant, un véritable défi, à vivre en équipe de trois à six joueurs ! Notre équipe vous accueille sur place, vous remet le matériel de jeu puis vous lance dans l’aventure. Pour mener à bien votre mission, vous devrez résoudre les énigmes dispersées dans le centre-ville. Avant de vous élancer, vous devrez choisir votre camp : Arsène Lupin ou le Mage Cagliostro. Scénario : Le fameux cambrioleur affronte le flamboyant Mage Cagliostro pendant le Carnaval. Lupin, caché derrière son masque, parviendra-t-il à subtiliser l’énorme rubis du roi de l’illusion ?

Rejoindrez-vous le célèbre gentleman pour l’assister dans son méfait ? Ou vivrez-vous cette aventure dans la peau du grand magicien Cagliostro, toujours en quête de notoriété ? Rendez-vous le 15 octobre au Havre !

Le jour même, il vous faut un smartphone et une connexion à internet par équipe avec une batterie bien chargée pour accéder au site mobile du jeu.

