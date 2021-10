Garlin Garlin Garlin, Pyrénées-Atlantiques Escape game Garlin Garlin Catégories d’évènement: Garlin

Pyrénées-Atlantiques

Escape game Garlin, 13 octobre 2021, Garlin. Escape game 2021-10-13 14:00:00 – 2021-10-13 Place Henri Sibor Médiathèque

Garlin Pyrénées-Atlantiques Garlin Les bibliothécaires ont égaré les bougies du gâteau d’anniversaire . Aidez à les retrouver.

A partir de 7 ans.

Inscription obligatoire. Les bibliothécaires ont égaré les bougies du gâteau d’anniversaire . Aidez à les retrouver.

A partir de 7 ans.

Inscription obligatoire. +33 5 59 21 42 25 Les bibliothécaires ont égaré les bougies du gâteau d’anniversaire . Aidez à les retrouver.

A partir de 7 ans.

Inscription obligatoire. Tourisme Nord Béarn et Madiran dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Garlin, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Garlin Adresse Place Henri Sibor Médiathèque Ville Garlin lieuville 43.56263#-0.26929