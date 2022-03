Escape Game Garden : 4° édition Jardins Panoramiques de Limeuil Limeuil Catégories d’évènement: Dordogne

Lancement de la nouvelle énigme de notre Escape Game Garden, une formule de visite plus ludique et interactive à travers un thème différent chaque année. Nouveauté : une version spéciale pour les tout petits. Explorez les jardins du Docteur Linarès et percez le mystère de cette plante magique que le Docteur Linarès a ramené de ses voyages en 1902. Depuis, cette plante est devenue un véritable «élixir de bien-être» pour les habitants de Limeuil. Ils ont conservé secrètement son nom jusqu’à aujourd’hui… Menez l’enquête en parcourant les jardins, rendez vous de station en station pour découvrir des indices, décrypter des symboles, décoder des messages et percer le secret des habitants de Limeuil. Quelques animations spécifiques seront proposées pour découvrir certains aspects de nos jardins thématiques et pédagogiques à l’occasion de cet événement.

Gratuit pour les – de 12 ans / tarif réduit : 7,20 €

Lancement de la nouvelle saison de l'escape game garden pour tout age : à la rechercher d'un "élixir de Bien-être", ramené par le Dc Linarès. Nouveau : une version du jeu pour les tout petits. Jardins Panoramiques de Limeuil Place des Fossés 24510 Limeuil

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:30:00

