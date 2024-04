Escape game Fessenheim, vendredi 7 juin 2024.

Escape game Fessenheim Haut-Rhin

26 avril 1848. Le brouillon du décret de l’abolition de l’esclavage est dérobé. Les répercussions sur le présent se font vite sentir le monde d’aujourd’hui a sombré dans l’inégalité et la tyrannie, à l’exception d’une petite bulle où subsiste le monde d’avant : le musée Victor Schœlcher. Vous, agents temporels, n’avez guère plus d’1 heure pour retrouver le document caché, avant que cette ultime bulle ne soit perdue dans le temps à tout jamais. 12 ans révolus, <15 ans accompagnés d’1 adulte; réservations au moins 1 semaine avant. EUR. Date (année - mois - jour) et horaire : Début : 2024-06-07 18:30:00 fin : 2024-06-07 21 rue de la Libération Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est musee.schoelcher@fessenheim.fr

