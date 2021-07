Remiremont Remiremont Remiremont, Vosges ESCAPE GAME FAMILIALE Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

ESCAPE GAME FAMILIALE Remiremont, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Remiremont. ESCAPE GAME FAMILIALE 2021-07-23 10:00:00 – 2021-07-23 17:30:00

Remiremont Vosges 15 EUR Nous vous invitons à un spectacle d’1h dont vous serez l’acteur et dont vous ne sortirez pas indemne… RDV LES 23 JUILLET, 1 et 6 AOÛT.

Sur inscription UNIQUEMENT.

A partir de 8 ans.

Garderie gratuite proposée pour vos enfants plus jeunes.

Infos / Réservations :

Vivre En’Jeux

3 rue des Etangs Baguette

REMIREMONT

07 49 60 64 10

15€ par personne

40 € par groupe (minimum 3 personnes)

Réglement à l’inscription. +33 7 49 60 64 10 vivre enjeux dernière mise à jour : 2021-07-15 par

