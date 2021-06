Alès Ales Alès, Gard Escape game et rencontre d’un conteur Ales Alès Catégories d’évènement: Alès

Gard

Escape game et rencontre d’un conteur Ales, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Alès. Escape game et rencontre d’un conteur

du lundi 12 juillet au jeudi 12 août à Ales

Si tu as, entre 6 et 11 ans, avec une tablette numérique tu dois résoudre une énigme et faire une BD .Tu rencontreras un conteur qui t’ aideras … ou pas. En 90 minutes d’une marche facile, tu découvriras des patrimoines d’hier et d’ aujourd’hui.

2 € par enfant.

Si tu as, entre 6 et 11 ans, avec une tablette numérique tu dois résoudre une énigme et faire une BD .Tu rencontreras un conteur qui t’ aideras … ou pas. 90 minutes d’une marche facile. Ales 177 quai Max Chaptal 30100 Ales Alès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T09:00:00 2021-07-12T10:30:00;2021-07-13T09:00:00 2021-07-13T10:30:00;2021-07-14T09:00:00 2021-07-14T10:30:00;2021-07-15T09:00:00 2021-07-15T10:30:00;2021-07-16T09:00:00 2021-07-16T10:30:00;2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T09:30:00;2021-07-20T09:00:00 2021-07-20T09:30:00;2021-07-21T09:00:00 2021-07-21T09:30:00;2021-07-22T09:00:00 2021-07-22T09:30:00;2021-07-23T09:00:00 2021-07-23T09:30:00;2021-07-26T09:00:00 2021-07-26T09:30:00;2021-07-27T09:00:00 2021-07-27T09:30:00;2021-07-28T09:00:00 2021-07-28T09:30:00;2021-07-29T09:00:00 2021-07-29T09:30:00;2021-07-30T09:00:00 2021-07-30T09:30:00;2021-08-02T09:00:00 2021-08-02T09:30:00;2021-08-03T09:00:00 2021-08-03T09:30:00;2021-08-04T09:00:00 2021-08-04T09:30:00;2021-08-05T09:00:00 2021-08-05T09:30:00;2021-08-06T09:00:00 2021-08-06T09:30:00;2021-08-09T09:00:00 2021-08-09T09:30:00;2021-08-10T09:00:00 2021-08-10T09:30:00;2021-08-11T09:00:00 2021-08-11T09:30:00;2021-08-12T09:00:00 2021-08-12T09:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alès, Gard Étiquettes évènement : Autres Lieu Ales Adresse 177 quai Max Chaptal 30100 Ales Ville Alès lieuville Ales Alès