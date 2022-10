Escape Game et Murder Party «Les petits meurtres de Didascalie» Landivisiau Landivisiau Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Landivisiau Croisement entre un escape game et une murder party, où il faudra trouver le coupable parmi les suspects présents sur la scène de crime, en moins d’une heure. Le thème de cette année : « Meurtre musical ». Le maître de musique a été sauvagement tué. Qui peut vouloir du mal à ce virtuose de la musique qui était l’invité du grand récital ? Il faudra résoudre l’enquête avant que les invités n’arrivent. À la frontière du théâtre et du jeu, les comédiens qui interpréteront les suspects seront présents dans la salle pour aider, ou compliquer la tâche des joueurs dans la résolution des énigmes qui mèneront au coupable. Samedi : 10 h à 20 h.

Dimanche : 10 h à 18 h. Une séance toutes les heures. À partir de 10 ans. Sur réservation, dans la limite des places. Maximum 6 personnes par groupe. Billetterie sur www.helloasso.com. ass.didascalie@gmail.com https://www.facebook.com/didascalietheatre/ Landivisiau

