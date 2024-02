Escape game éphémère – Mystères et Boule de Cristal 29 février au 3 mars 2024 Rennes 35 Rennes, jeudi 29 février 2024.

Début : 2024-02-29 14:00

Fin : 2024-03-03 19:30

✨ Venez découvrir Mystères et Boule de Cristal ! ✨ Notre nouvel escape game, tout public, qui vous plongera dans l’univers de la cartomancie. Mais pas de panique, rien d’effrayant ne vous y attend ! 29 février – 3 mars 1

Chers agents bonjour, ️‍♂️ ️‍♀️

L’équipe de l’Échappée Ludique s’excuse d’avance de vous déranger pendant vos vacances, mais une mission de la plus haute importance vient de nous être transmise. Seuls nos meilleurs agents sont en capacité de la résoudre !

Belline, cartomancienne vient de se faire voler ses outils de travail : son pendule, son jeu de tarot, ses runes, sa pyramide d’améthyste et sa boule de cristal. Sans eux, impossible d’accomplir ses rituels ! Alors, fouillez les lieux du vol ! Mais attention aux pièges laissés par Claire, voyante et ennemie jurée de Belline…

Nous comptons sur vous pour lui venir en aide et retrouver son matériel !

Réunissez votre équipe et RDV au “Manoir” sur le domaine de The Land, votre lieu d’enquête !

Pssst. Pour réserver vos places pour notre nouveau jeu Mystères et Boule de Cristal c’est par ici :

https://www.billetweb.fr/mysteres-et-boule-de-cristal

Infos pratiques :

⌛️ Durée de jeu : maximum 1 heure

‍ ‍ ‍ Public : 2 à 6 joueurs

Tarif : (attractifs pour cette nouveauté) 55 € TTC par équipe jusqu’à 4 joueurs, et 10 € par personne supplémentaire.

Lieu : « Le Manoir » sur le domaine de « The Land » 39 rue Fernand Robert à Rennes Parking gratuit sur place.

Rennes 35 35000 Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine