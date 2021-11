Meung-sur-Loire Médiathèque La Monnaye Loiret, Meung-sur-Loire Escape game » Ensorcelé ! » la grande enquête de Saint-Mesmin Médiathèque La Monnaye Meung-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Ensorcelé ! Nous sommes au début du XVIe siècle. Le célèbre Saint Mesmin a préparé un flambeau sacré afin de chasser le dragon qui règne dans une grotte sur le coteau. Au moment d’aller l’attaquer, impossible de mettre la main dessus… **Le flambeau a été dérobé…**

Jauge limitée à la participation de 60 personnes maximum

Enquête interactive, cluedo géant médiéval fantastique Médiathèque La Monnaye 22 rue des Remparts 45130 Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Loiret

2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T20:30:00

