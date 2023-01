Escape Game – Enquête paranormale au musée Gray Gray Gray Catégories d’Évènement: Gray

Haute-Saône Gray EUR 3 Des phénomènes étranges se sont déroulés au musée et le gardien a disparu. Saurez-vous résoudre les mystères qui entourent sa disparition et vous échapper à temps ?

Escape Game sur réservation uniquement. musee@ville-gray.fr +33 3 84 65 69 10 http://www.musee-baronmartin.fr/ Musée Baron Martin 6, rue Pigalle Gray

