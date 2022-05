Escape Game : enquête en médiathèque Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Escape Game : enquête en médiathèque Beauvais, 13 mai 2022, Beauvais. Escape Game : enquête en médiathèque Beauvais

2022-05-13 – 2022-05-13

Beauvais Oise Un voleur s’est introduit dans la demeure de Norma Huidobro et lui a dérobé son précieux manuscrit dont la sortie est prévue prochainement. Mène l’enquête pour le retrouver !

Pour tous, à partir de 8 ans. Un voleur s’est introduit dans la demeure de Norma Huidobro et lui a dérobé son précieux manuscrit dont la sortie est prévue prochainement. Mène l’enquête pour le retrouver !

Pour tous, à partir de 8 ans. +33 3 44 15 67 02 Un voleur s’est introduit dans la demeure de Norma Huidobro et lui a dérobé son précieux manuscrit dont la sortie est prévue prochainement. Mène l’enquête pour le retrouver !

Pour tous, à partir de 8 ans. Pixabay License

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse Ville Beauvais lieuville Beauvais Departement Oise

Beauvais Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais/

Escape Game : enquête en médiathèque Beauvais 2022-05-13 was last modified: by Escape Game : enquête en médiathèque Beauvais Beauvais 13 mai 2022 Beauvais Oise

Beauvais Oise