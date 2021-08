Mur-sur-Allier Médiathèque Mur-sur-Allier, Puy-de-Dôme Escape game : enquête à l’ancien collège Médiathèque Mur-sur-Allier Catégories d’évènement: Mur-sur-Allier

Plongez-vous dans l’histoire de l’ancien collège et revivez d’une manière originale les trois grandes époques que le bâtiment a connu. Dans des ambiances crées pour l’occasion, résolvez des énigmes et cherchez des indices qui vous permettront de trouver les bons codes pour sortir des trois salles.

Groupe constitué de 6 personnes, départ toutes les heures entre 14 h et 18 h, réservation obligatoire

Escape game autour de l’histoire du 1er collège des Jésuites de France. Découvrez d’une manière originale l’histoire de ce lieu emblématique de Billom. Médiathèque rue des remparts 63111 Dallet Mur-sur-Allier Dallet Puy-de-Dôme

