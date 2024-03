Escape Game « Énigme Végétale » Châteauneuf, samedi 16 mars 2024.

Inscriptions obligatoires !

Dans cette quête captivante, vous devrez démêler les mystères de la botanique pour résoudre une enquête cruciale. Avec seulement 60 minutes pour trouver la plante qui pourrait vous sauver, chaque seconde compte.

En équipe, en famille, explorez les recoins secrets de notre jardin botanique aménagé spécialement pour cette occasion. Déchiffrez des codes, résolvez des énigmes et mettez à l’épreuve vos compétences en résolution de problème pour dénicher le remède caché parmi une variété de plantes exotiques.

Que vous soyez un amateur passionné de botanique ou simplement à la recherche d’une aventure excitante en famille, Enigma Botanica promet des défis stimulants et des découvertes fascinantes pour tous les participants.

Ne manquez pas cette chance de vivre une expérience unique ! Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place dans cette aventure florale en appelant le 06 51 60 36 76

Préparez-vous à plonger dans le monde captivant d’Enigma Botanica, où chaque feuille cache un secret, et chaque indice vous rapproche de la solution qui pourrait vous sauver !

À bientôt dans notre jardin botanique pour une aventure inoubliable ! 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

497 rue Gensoul

Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lamarmite.plouf@gmail.com

