Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Landes, Morcenx-la-Nouvelle Escape game « EnigmaBotanica » à la médiathèque Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Landes

Morcenx-la-Nouvelle

Escape game « EnigmaBotanica » à la médiathèque, 17 avril 2021-17 avril 2021, Morcenx-la-Nouvelle. Escape game « EnigmaBotanica » à la médiathèque 2021-04-17 14:00:00 – 2021-04-17 Médiathèque François Mitterrand 16 Place Léo Bouyssou

Morcenx-la-Nouvelle Landes A partir de 12 ans, par équipe de 3 à 6 joueurs – Sur inscription

60 minutes pour trouver la plante qui vous sauvera.

Descendants d’une famille de botanistes français : la famille DeJussieu, vous êtes réunis aujourd’hui dans l’ancien cabinet d’Antoine De Jussieu, médecin botaniste du 18ème s. reconnu pour avoir entre autres, expérimenté l’effet de certaines plantes contre les fièvres.

La salle regorge de plein de trésors poussiéreux mais le cabinet va être détruit en même temps que le bâtiment dans 60 minutes !

En fouillant la pièce, vous tombez sur une lettre datée du 3 Janvier 1715 d’une amie de votre ancêtre, Anna Maria Sibylla Merian qui était exploratrice et qui explique dans sa lettre qu’elle a contracté la « malaria » ou paludisme qui se transmet par une piqûre de moustique… 60 minutes pour trouver la plante qui vous sauvera.

