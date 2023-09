Escape Game « Enigma Botanica » Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Escape Game « Enigma Botanica » Maison Paris Nature Paris, 30 octobre 2023, Paris. Du lundi 30 octobre 2023 au vendredi 03 novembre 2023 :

.Tout public. A partir de 12 ans. gratuit

Rendez-vous à la Bibliothèque de la Maison Paris Nature, au pavillon 2 du Parc Floral de Paris ! Les joueurs sont des descendants d’une famille de botanistes français : la famille de Jussieu. Ils sont réunis aujourd’hui dans l’ancien cabinet d’Antoine de Jussieu, médecin botaniste du 18ème siècle reconnu pour avoir entre autres, expérimenté l’effet de certaines plantes contre les fièvres. La salle regorge de plein de trésors poussiéreux mais le cabinet va être détruit en même temps que le bâtiment dans 60 minutes ! Pour 2 à 6 joueurs, à partir de 12 ans. Sur rendez-vous. Durée : 60 mn de jeu + 15 mn de préparation + 15 mn de débriefing = 1h30. Cliquez sur les créneaux d’inscription pour la période des vacances de le Toussaint. En dehors de cette période vous pouvez faire une demande à maisonparisnature@paris.fr Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/2747?deco=brand

