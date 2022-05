Escape Game en réalité virtuelle – Le Cahier Noir Saint-Maixant, 13 avril 2022, Saint-Maixant.

Escape Game en réalité virtuelle – Le Cahier Noir Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant

2022-04-13 – 2022-04-13 Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar

Saint-Maixant 33490 Saint-Maixant

15 15 EUR Venez en famille ou entre amis vous mesurer aux scores de l’équipe de Malagar !

Pendant les vacances scolaires, après-midis spéciales “escape game” sur fond de littérature et Seconde Guerre mondiale. Avant l’arrivée de la Gestapo à Malagar, vous devez absolument retrouver le manuscrit du Cahier Noir…

Avec casque et manette, soyez le plus malin et le plus rapide pour sortir du bureau de François Mauriac sans encombre… (réservé aux 10 ans et plus). Durée : 30 min.

Horaires : 14H, 15H, 16H et 17H, tous les mercredis pendant les vacances scolaires.

N’oubliez pas de réserver !

+33 5 57 98 17 17

