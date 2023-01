ESCAPE GAME EN RÉALITÉ AUGMENTÉE Bouvron Bouvron Catégories d’Évènement: Bouvron

Loire-Atlantique

ESCAPE GAME EN RÉALITÉ AUGMENTÉE Bouvron, 21 janvier 2023, Bouvron . ESCAPE GAME EN RÉALITÉ AUGMENTÉE 21 bis rue Louis Guihot La Minoterie Bouvron Loire-Atlantique La Minoterie 21 bis rue Louis Guihot

2023-01-21 – 2023-01-21

La Minoterie 21 bis rue Louis Guihot

Bouvron

Loire-Atlantique Dans le cadre des nuits de la lecture organisées par les bibliothèques du Pays de Blain communauté, La Minothèque se transforme en maison hantée avec le jeu « Amelia’s secret ». Il faudra trouver tous les indices pour s’en échapper. Chaque séance dure 30 minutes. Public : à partir de 12 ans laminotheque@bouvron.eu +33 2 28 01 50 54 La Minoterie 21 bis rue Louis Guihot Bouvron

dernière mise à jour : 2023-01-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouvron, Loire-Atlantique Autres Lieu Bouvron Adresse Bouvron Loire-Atlantique La Minoterie 21 bis rue Louis Guihot Ville Bouvron lieuville La Minoterie 21 bis rue Louis Guihot Bouvron Departement Loire-Atlantique

Bouvron Bouvron Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouvron/

ESCAPE GAME EN RÉALITÉ AUGMENTÉE Bouvron 2023-01-21 was last modified: by ESCAPE GAME EN RÉALITÉ AUGMENTÉE Bouvron Bouvron 21 janvier 2023 21 bis rue Louis Guihot La Minoterie Bouvron Loire-Atlantique Bouvron Loire-Atlantique

Bouvron Loire-Atlantique