Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre, Hautes-Pyrénées ESCAPE GAME EN PLEINE NATURE Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre

Hautes-Pyrénées

ESCAPE GAME EN PLEINE NATURE Gavarnie-Gèdre, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Gavarnie-Gèdre. ESCAPE GAME EN PLEINE NATURE 2021-07-27 09:30:00 09:30:00 – 2021-07-27 17:30:00 17:30:00 Station – terrasse GAVARNIE

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées Gavarnie-Gèdre EUR 15 ESCAPE GAME EN PLEINE NATURE !!!!!

Vous embarquez dans un jeu grandeur réelle où observation, communication et collaboration sont indispensables. Un animateur sera présent pour vous guider dans cette aventure d’une heure, où la résolution d’énigmes et la manipulation d’objets vous feront découvrir l’histoire d’un berger pyrénéen. Jeu en extérieur (possibilité de repli à l’intérieur selon les conditions météorologiques). A partir de 8 ans 4 créneaux de 1h : rendez-vous à la station à 9h45, 12h, 14h15 ou 16h30 (soit 15min avant chaque séance) +33 6 85 57 65 90 dernière mise à jour : 2021-07-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre, Hautes-Pyrénées Étiquettes évènement : Autres Lieu Gavarnie-Gèdre Adresse Station – terrasse GAVARNIE Ville Gavarnie-Gèdre lieuville 42.72865#-0.03263