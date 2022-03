Escape game en forêt Seignosse, 14 avril 2022, Seignosse.

Escape game en forêt Seignosse

2022-04-14 – 2022-04-14

Seignosse Landes

EUR 15 15 L’escape game en pleine nature à Seignosse : La quête du bâton légendaire.

Vous recherchez une activité palpitante à faire entre amis, en famille ?

Plongez dans cette histoire incroyable et tout terrain.

Cet escape game est un jeu convivial pour se retrouver et se reconnecter avec la nature.

Au programme : jeu de piste entre forêt et plage, recherche d’indices, énigmes à résoudre…

Votre mission : Partir en quête du bâton légendaire. Pour cela, constituez votre équipe et préparez-vous pour l’aventure. C’est ensemble que vous franchirez les nombreux défis qui vous attendent !

Tarif : 15€ / personne.

2 sessions :

– 14h30 à 16h

– 16h30 à 18h

Durée du jeu : 1h15

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Jeu en équipe de 3 à 6 personnes, nombre de place limité.

A partir de 5 ans.

Au départ du sentier de randonnée “rose” à Seignosse Océan.

+33 5 58 43 32 15

Seignosse

