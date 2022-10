ESCAPE GAME D’HALLOWEEN Sarreguemines, 28 octobre 2022, Sarreguemines.

Le Conseil Municipal des Jeunes de Sarreguemines vous a concocté un Escape Game sur mesure à l’occasion d’Halloween.

Tu as entre 11 et 17 ans et tu es fan d’Escape Game ? Cette activité est faite pour toi ! Lance-toi dans une grande aventure en équipe de 4 et résous des énigmes dans une ambiance très mystérieuse avec tes amis.

Un jeu conçu par des jeunes, pour les jeunes !

Un partenariat entre la Ville de Sarreguemines, les associations locales et Moselle Jeunesse.

Fiche d’inscription à récupérer au Service Jeunesse et Cohésion Social.

+33 3 87 28 54 11

Service Communication – Mairie de Sarreguemines

