Seine-Maritime Dénestanville Seine-Maritime ‍♀️ Oyé aventuriers !! ‍♂️⚠️

Fêtons la fin de la saison 2022 tous ensemble comme il se doit en cette belle période automnale

Un programme terrifiant pendant les vacances de la Toussaint durant lesquelles le parc sera ouvert tous les jours de 10h à 18h (du 22/10 au 06/11 inclus)

️‍♀️Une aventure Escape Game extérieur SPÉCIALE HALLOWEEN : « Le Retour de la Sorcière » ‍♀️

Un thème éphémère et familial qui ne sera accessible que pendant cette période au cœur de la forêt de Dénestanville !

Réservation conseillée = contact@arbaventure.fr ou 06 67 43 43 78

4 personnes minimum

15€/pers

