Escape game d’extérieur Déambulation centre-ville Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Escape game d’extérieur Déambulation centre-ville, 5 mars 2022, Orléans. Escape game d’extérieur

du samedi 5 mars au samedi 29 octobre à Déambulation centre-ville

_Perdu dans une brèche temporelle, Saint Aignan ne sait plus comment il a sauvé Orléans des Huns en 451. Il demande votre aide et vous remet d’étranges artefacts qui vous permettront de remplir votre mission._ C’est le parcours phare pour manipuler des objets à la manière d’un escape game. Construit à la manière d’un livre dont vous êtes le héros, ce parcours vous permettra de choisir votre chemin pour remplir votre quête. “La légende de Saint Aignan” vous propose une expérience plus courte grand public : à la fois adaptée aux groupes d’adultes (amis, collègues, EVJF, EVG, …) mais aussi aux familles aux parents joueurs qui veulent faire participer leurs enfants ! Le parcours parfait pour ceux qui cherchent un escape game, mais au grand air !

Réservation obligatoire sur https://www.lachasseautresorleans.fr/reservation-jeu-de-piste/

En famille ou entre amis, venez sauver orléans des Huns. Déambulation centre-ville place du martroi, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T16:00:00;2022-03-06T14:00:00 2022-03-06T16:00:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T16:00:00;2022-03-13T14:00:00 2022-03-13T16:00:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T16:00:00;2022-03-20T14:00:00 2022-03-20T16:00:00;2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T16:00:00;2022-03-27T14:00:00 2022-03-27T16:00:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T16:00:00;2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T16:00:00;2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T16:00:00;2022-04-10T14:00:00 2022-04-10T16:00:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T16:00:00;2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T16:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T16:00:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T16:00:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T16:00:00;2022-05-01T14:00:00 2022-05-01T16:00:00;2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T16:00:00;2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T16:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T16:00:00;2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T16:00:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T16:00:00;2022-05-22T14:00:00 2022-05-22T16:00:00;2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T16:00:00;2022-05-29T14:00:00 2022-05-29T16:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:00:00;2022-06-11T14:00:00 2022-06-11T16:00:00;2022-06-12T14:00:00 2022-06-12T16:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T16:00:00;2022-06-19T14:00:00 2022-06-19T16:00:00;2022-06-25T14:00:00 2022-06-25T16:00:00;2022-06-26T14:00:00 2022-06-26T16:00:00;2022-07-02T14:00:00 2022-07-02T16:00:00;2022-07-03T14:00:00 2022-07-03T16:00:00;2022-07-09T14:00:00 2022-07-09T16:00:00;2022-07-10T14:00:00 2022-07-10T16:00:00;2022-07-16T14:00:00 2022-07-16T16:00:00;2022-07-17T14:00:00 2022-07-17T16:00:00;2022-07-23T14:00:00 2022-07-23T16:00:00;2022-07-24T14:00:00 2022-07-24T16:00:00;2022-07-30T14:00:00 2022-07-30T16:00:00;2022-07-31T14:00:00 2022-07-31T16:00:00;2022-08-06T14:00:00 2022-08-06T16:00:00;2022-08-07T14:00:00 2022-08-07T16:00:00;2022-08-13T14:00:00 2022-08-13T16:00:00;2022-08-14T14:00:00 2022-08-14T16:00:00;2022-08-20T14:00:00 2022-08-20T16:00:00;2022-08-21T14:00:00 2022-08-21T16:00:00;2022-08-27T14:00:00 2022-08-27T16:00:00;2022-08-28T14:00:00 2022-08-28T16:00:00;2022-09-03T14:00:00 2022-09-03T16:00:00;2022-09-04T14:00:00 2022-09-04T16:00:00;2022-09-10T14:00:00 2022-09-10T16:00:00;2022-09-11T14:00:00 2022-09-11T16:00:00;2022-09-17T14:00:00 2022-09-17T16:00:00;2022-09-18T14:00:00 2022-09-18T16:00:00;2022-09-24T14:00:00 2022-09-24T16:00:00;2022-09-25T14:00:00 2022-09-25T16:00:00;2022-10-01T14:00:00 2022-10-01T16:00:00;2022-10-02T14:00:00 2022-10-02T16:00:00;2022-10-08T14:00:00 2022-10-08T16:00:00;2022-10-09T14:00:00 2022-10-09T16:00:00;2022-10-15T14:00:00 2022-10-15T16:00:00;2022-10-16T14:00:00 2022-10-16T16:00:00;2022-10-22T14:00:00 2022-10-22T16:00:00;2022-10-23T14:00:00 2022-10-23T16:00:00;2022-10-29T14:00:00 2022-10-29T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Déambulation centre-ville Adresse place du martroi, Orléans Ville Orléans lieuville Déambulation centre-ville Orléans Departement Loiret

Déambulation centre-ville Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Escape game d’extérieur Déambulation centre-ville 2022-03-05 was last modified: by Escape game d’extérieur Déambulation centre-ville Déambulation centre-ville 5 mars 2022 Déambulation centre-ville Orléans orléans

Orléans Loiret