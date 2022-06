Escape-Game Des intrus chez Rose et Joséphine, 27 juillet 2022, .

Escape-Game Des intrus chez Rose et Joséphine

2022-07-27 – 2022-08-31

DES INTRUS CHEZ ROSE ET JOSEPHINE

C’est un drôle d’endroit où sont entreposés jouets, jeux, livres, souvenirs, tout ce dont Rose et Joséphine n’avaient plus besoin mais qu’elles ne voulaient pas jeter. On y trouve, entre autres, un jeu de 7 familles, peu banal, intrigant, dans lequel se sont introduits 7 intrus ! Pour ouvrir un ultime code et avoir l’autorisation de sortir, il vous faudra retrouver, à l’aide d’énigmes et d’épreuves ludiques l’identité complète de chacun des intrus.

Durée : 1heure – Participants : de 3 à 6 joueurs dont trois adultes minimum. Adolescents à partir de 12 ans

Tarifs : Jusque 4 personnes, forfait 44€ – 5 personnes : 53€ – 6 personnes : 60 €

Créneaux horaires : Les mercredis et jeudis, le matin à 10h30 ou l’après-midi à 15h00.

Autres créneaux possibles en fonction des disponibilités de l’animatrice.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE via :

www.laroutedulin.com – au 06 77 92 95 41 ou messagerie d’Akilon : akilon22@orange.fr

