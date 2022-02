Escape game Dehlingen Dehlingen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dehlingen Bas-Rhin Dehlingen EUR Venez en aide à Magiorix, ancien propriétaire de la villa du Gurtelbach, à retourner dans son époque…grâce à des indices cachés dans le musée, retrouvez le code secret qui lui permettra de rebtrer chez lui.

A partir de 14h, 5e par adulte, 2e par enfant, équipe de 3 à 6 personnes, 1h de jeu

