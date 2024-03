Escape Game de Pâques – En extérieur – Rennes Le Manoir, The Land Rennes, samedi 30 mars 2024.

Escape Game de Pâques – En extérieur – Rennes Le Manoir, The Land Rennes 30 mars – 7 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-30 11:00

Fin : 2024-04-07 19:00

Lewis Carrott, recherche des enquêteurs pour l’aider à retrouver ses chocolats de Pâques ! Pour les délivrer, il vous faudra fouiller, résoudre des énigmes et ruser car attention le garde rôde ! 30 mars – 7 avril 1

https://www.billetweb.fr/la-mesaventure-de-lewis-carrott-escape-game-de-paques

LA MÉSAVENTURE DE LEWIS CARROTT

Le lapin blanc, Lewis Carrott, recherche des enquêteurs pour l’aider à retrouver ses chocolats de Pâques !

La Duchesse Rouge les a enfermés dans ses coffres et cachés dans le parc de son Manoir.

Pour les délivrer, il vous faudra fouiller, résoudre des énigmes et ruser car attention le garde rôde ! A la clé : une récompense chocolatée pour tous

Alors viendrez-vous aider notre lapin blanc ?

Un escape game unique et éphémère qui plait autant aux petits qu’aux grands !

Lieu : En extérieur : Parc du Manoir de The Land – 39 rue Fernand Robert à Rennes

⏲️Sessions : 11h -14h –16h-18h

⌛Durée : 1h

Nombre de joueurs par équipe : 3 à 6

️Tarif : 70€ / équipe

⚡Places limitées

Pour s’inscrire c’est ici : https://www.billetweb.fr/la-mesaventure-de-lewis-carrott-escape-game-de-paques

Le Manoir, The Land 39 rue Robert Fernand Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine