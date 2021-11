Sélestat Sélestat 67600, Sélestat Escape Game de Noël Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: 67600

Sélestat

Escape Game de Noël Sélestat, 27 novembre 2021, Sélestat. Escape Game de Noël Sélestat

2021-11-27 – 2021-11-27

Sélestat 67600 A vous de trouver tous les codes qui ouvriront les coffres. Ils sont tous cachés quelque part en ville, non loin d’un sapin. Une fois ouverts, ils vous raconteront une histoire, celle du sapin né à Sélestat en 1521. Ces coffres vous donneront des indices pour vous permettre de poursuivre. Il vous faudra résoudre l’énigme avant que le dernier coffre ne puisse plus s’ouvrir ! Laissez-vous prendre au jeu avec cet escape game de Noël spécial “sapin” ! A vous de trouver tous les codes qui ouvriront les coffres. Ils sont tous cachés quelque part en ville, non loin d’un sapin. Une fois ouverts, ils vous raconteront une histoire, celle du sapin né à Sélestat en 1521. Ces coffres vous donneront des indices pour vous permettre de poursuivre. Il vous faudra résoudre l’énigme avant que le dernier coffre ne puisse plus s’ouvrir ! Sélestat

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 67600, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Ville Sélestat lieuville Sélestat