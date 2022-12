Escape game de Noël à la bibliothèque de Belin-Béliet Belin-Béliet Belin-Béliet Catégories d’évènement: Belin-Béliet

Escape game de Noël à la bibliothèque de Belin-Béliet
Bibliothèque de Belin-Béliet
4 Avenue Plantagenêt
Belin-Béliet
Gironde
2022-12-20

Gironde EUR Venez déjouer les pièges et énigmes de Noël : les petits lutins ont caché la liste des cadeaux du Père Noël. Il est encore temps de la retrouver pour la distribution lors d’une nuit que tout le monde attend!

Inscription : tourisme@valdeleyre.fr, à partir de 7 ans.

