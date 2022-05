Escape game de l’association Mon coeur de Ville Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Escape game de l’association Mon coeur de Ville Valence, 28 mai 2022, Valence. Escape game de l’association Mon coeur de Ville Valence

2022-05-28 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-28 18:00:00 18:00:00

Valence Drôme Dans les rues de l’association Mon cœur de ville : grande- rue, rues Vernoux, du théâtre, Briffaut.

Pas d’inscription, se présenter au stand place des Clercs. +33 4 75 41 18 57 Valence

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Ville Valence lieuville Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Escape game de l’association Mon coeur de Ville Valence 2022-05-28 was last modified: by Escape game de l’association Mon coeur de Ville Valence Valence 28 mai 2022 Drôme Valence

Valence Drôme