2023-01-28 – 2023-01-28

Escape Game de l'association Cheek to Cheek. Samedi 28 janvier 2023 et dimanche 29 janvier 2023. Réservation obligatoire. Info//résa : 09 70 51 54 15 1 heure pour résoudre une série d'énigmes en équipe. Salle des fêtes Les Billanges

