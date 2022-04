ESCAPE GAME de La Filature, 29 avril 2022, .

ESCAPE GAME de La Filature

2022-04-29 – 2022-04-29

EUR 50 50 Un Escape Game réalisé dans les locaux du Fablab.

Venez en famille ou entre amis vous échapper de notre salle dans le thème d’une galerie d’art.

Un jeu très équilibré entre jeunes et adultes avec une difficulté équitable pour les deux parties, de quoi s’amuser en famille et faire découvrir le monde de l’art aux jeunes

L’ensemble des puzzles et énigmes ont été réalisés sur place dans la Fablab grâce aux machine a commande numérique.

L’Escape Game se déroule au même temps que le Fablab Nocturne, vous pouvez donc vous inscrire au deux, et/ou rencontrer les autres utilisateurs du Fablab lors de votre séance.

Sous inscriptions uniquement avec validation du nombre de personnes au moins 24h à l’avance pour la préparation des salles

Tarif unique de 50€ par salle

Maximum de 3 salles

5 personnes par salle par séance

Veuillez préciser l’heure de votre arrivée lors de la réservation

Un Escape Game “fait maison” conçu par Lucie Duchanoy et mis en œuvre par Flavio Guillen pour les élèves participant a l’évènement Option Innovation 2021 et désormais disponibles à tous !

