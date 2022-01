Escape Game d’Artagnan Parc Mysterra, 22 novembre 2021, Montendre.

Escape Game d’Artagnan

du lundi 22 novembre 2021 au lundi 19 décembre à Parc Mysterra

Un château au bord d’un fleuve, se trouve un cabinet de curiosités dans lequel un vieux collectionneur conserve des objets exceptionnels sur d’Artagnan. Dans son cabinet, se trouve un coffre dans lequel il conserve plusieurs pièces authentiques. Or ce lieu et son contenu courent un grand danger ! Suite à une tempête, l’eau du fleuve menace de l’inonder, il reste très peu de temps au collectionneur pour sauver ce trésor. Il doit de toute urgence le déplacer, dont les précieux documents du coffre, mais, ce coffre est fermé par 12 cadenas et, dans l’affolement, il ne se souvient plus où il a caché les clés !! Les joueurs ont 1 heure pour l’aider à retrouver les clés du coffre avant que cette collection unique ne soit emportée par les eaux. Ils devront faire face à un enchainement d’énigmes à résoudre pour réussir à ouvrir le coffre. Jeu en intérieur dans la salle d’interprétation – Durée du jeu : 2h avec l’accueil, la présentation et la conclusion – Le jeu est accessible à tout type de publics à partir de 9 ans – Nombre minimum 4 personnes – Nombre de joueurs maximum : 20 -4 équipes (de 1-5 personnes maximum): Athos, Porthos, Aramis et d’Artagnan. – passe sanitaire exigée pour le s+ de 12 ans Thématiques abordées • D’Artagnan, le personnage historique et le personnage littéraire. • Les valeurs fondamentales européennes • Voyages dans l’espace et dans le temps dans 6 pays et dans le grand siècle Pourquoi à Mysterra ? L’itinéraire d’une des routes d’Artagnan passe à proximité de Montendre et en tant que collectivité territoriale, notre souhait est de promouvoir autant que possible ce nouvel itinéraire touristique et faire connaître par la même occasion notre destination. Les touristes qui emprunteront ces itinéraires seront intéressés de connaître les points d’intérêts à proximité de leur route et les visiteurs de mysterra découvrirons à travers cet escape game ce projet européen.

réservation obligatoire soit sur le site soit par téléphone

Il faut sauvez les archives de d’Artagnan vous avez 1H

Parc Mysterra 17130 Montendre Charente-Maritime



