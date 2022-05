Escape Game dans les collections Musée des Beaux-Arts Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Eure-et-Loir

Escape Game dans les collections Musée des Beaux-Arts, 14 mai 2022, Chartres. Escape Game dans les collections

Musée des Beaux-Arts, le samedi 14 mai à 20:00 Venus assister à une pièce de Molière, vous vous retrouvez enfermés au musée. Utilisez votre perspicacité pour résoudre des énigmes et élucider un meurtre. Seul votre instinct pourra vous libérer. Musée des Beaux-Arts 29 cloître Notre Dame 28000 Chartres Chartres Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d'évènement: Chartres, Eure-et-Loir

Chartres Eure-et-Loir