CDI Collège Paul Langevin, le vendredi 21 janvier 2022 à 17:30

Wicked est prêt à tout pour continuer ses expérience sur les adolescents bloqués dans le Labyrinthe. Mais vous pouvez les arrêter. Retrouvez la formule secrète de l’antidote et sauvez le monde ! Aurez-vous le temps nécessaire pour réussir cette mission? (à l’occasion de la sortie des nouveaux volumes de la série « le Labyrinthe » de James Dashner).

30 places disponibles. Inscriptions au CDI. Ouvert uniquement aux élèves de 3e et 4e du collège.

2022-01-21T17:30:00 2022-01-21T21:00:00

