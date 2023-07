Escape Game Cornebidouille Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Escape Game Cornebidouille Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 21 octobre 2023, Paris. Le mardi 24 octobre 2023

de 16h00 à 17h00

Le samedi 21 octobre 2023

de 16h00 à 17h00

Le samedi 21 octobre 2023

de 14h30 à 15h30

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. Jusqu’à 15 ans. gratuit

Cornebidouille en a assez des enfants qui ne veulent pas manger leur soupe. Elle est vraiment furieuse et a décidé de ratatouiller les enfants : elle veut les faire disparaître avec sa formule magique ! Pas question de la laisser faire. Il va falloir, comme Pierre, être plus malins qu’elle et trouver sa formule

magique, pour la retourner contre elle ! Venez vous confronter à Cornebidouille en déjouant ses énigmes ! Pour les enfants de 6 à 11 ans. Inscriptions obligatoires ! Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

