Escape game Cornebidouille Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux, dimanche 24 mars 2024.

Escape game Cornebidouille Un escape game à destination des enfants de 7 à 10 ans. Dimanche 24 mars, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Médiathèque centre-ville Inscription en ligne via Affluences, à l’accueil jeunesse ou par téléphone au 01 41 23 80 69.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T14:00:00+01:00 – 2024-03-24T15:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T17:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

Cornebidouille en a assez des enfants qui ne veulent pas manger leur soupe. Elle est vraiment furieuse et a décidé de ratatouiller les enfants : elle veut les faire disparaître avec sa formule magique ! Pas question de la laisser faire.

Il va falloir, comme Pierre, être plus malins qu’elle et trouver sa formule magique, pour la retourner contre elle.

Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 80 69 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques;https://twitter.com/issymediatheque [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/centre-mediatheque/reservation?type=3834&date=2024-03-24&resource=98942 »}] Médiathèque centre-ville :

Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) :

Mardi : 13h à 21h

Mercredi : 10h à 19h

Jeudi et vendredi : 13h à 19h

Samedi : 10h30-18h

Dimanche : 10h30-18h

La médiathèque sera fermé le dimanche 31 mars 2024. Métro ligne 12 station Mairie d’Issy ; RER C Issy Val de Seine