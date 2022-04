Escape Game Concarneau, 26 juin 2022, Concarneau.

Escape Game Le Porzou Bois du Porzou Concarneau

2022-06-26

Concarneau Finistère Concarneau

Un Escape Game signé Fight For Them

Au programme, on vous promet des épreuves sportives, des énigmes, des pirates et aussi des bons moments de rigolade !

Les inscriptions sont ouvertes !

Par équipe de 4 matelots, venez défier l’Empereur Dorn A Houarn et sauver la famille d’Éva ! Éva nécessite des soins réguliers du fait de son handicap ! Elle a besoin de vous !

Saurez-vous redoubler d’efforts, d’habilité et de réflexion pour faire tomber l’Empereur ? Inscrivez-vous en ligne en suivant ce lien ou en scannant le QRCode de l’affiche !

contact@fightforthem.fr +33 6 75 04 70 56 http://fightforthem.fr/

Le Porzou Bois du Porzou Concarneau

