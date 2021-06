Cluny Cluny 71250, Cluny Escape game Cluny Cluny Catégories d’évènement: 71250

Cluny

Escape game 2021-06-20 – 2021-06-20 Rue Mercière Devant l'Office de Tourisme

Cluny 71250 5 5 EUR Formez votre équipe, venez jouer à un escape box !

Des énigmes à résoudre des mystères à élucider !

Escape game en famille ou entre amis, vous avez une heure pour relever le défi!

Débutant ou expert, Enfants, Ados, Adultes.

Choisissez votre mission :

La formule magique (dès 6 ans)

Disparition au château (dès 8 ans)

Mystère à l’école des sorciers (dès 8 ans)

Le meilleur braqueur (dès 14 ans) Modalités d’inscriptions :

5 joueurs par équipe maximum.

Catégories d'évènement: 71250, Cluny
Lieu Cluny Adresse Rue Mercière Devant l'Office de Tourisme Ville Cluny